Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu 6-5, WTA Doha 2025 in DIRETTA: le azzurre servono per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Jasmine spinge con il dritto e Sara conclude l’opera con la volèe.6-5 BREAK! Secondo doppio fallo del game della cinese. Dopo il cambio di campo Sara servirà per il set.30-40 Scappa via la risposta di dritto della toscana.15-40 Stavolta nessun problema per Wu con lo smash.0-40 Tre palle break. Doppio fallo della cinese.0-30 C0s’ha sbagliato Wu! Volèe con il naso sopra la rete.0-15 Gran risposta di Jasmine sul servizio die smash vincente di Sara.5-5 Game. Volèe di rovescio perfetta dell’emiliana. C’è l’aggancio!40-0 Pessima risposta di.30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Wu.15-0 Servizio Jasmine e volèe di Sara.14:32 Questa volta si riparte per davvero.14:27 Pausa che si allunga a causa di un nuovo piccolo scroscio di pioggia.