Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu 2-3, WTA Doha 2025 in DIRETTA: break e controbreak in avvio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 CONTRO! Altra gran risposta di dritto di Jasmine.15-40 Intervento a rete di.0-40 Tre palle del contro. La toscana spinge con la risposta di rovescio sull’avversaria a rete.0-30 Non passa il dritto di Wu, atleta al servizio in questo gioco.0-15 Gran risposta di dritto da parte di Jasmine.3-1/Wu.non può nulla per ripararsi dalle volèe ravvicinate della taiwanese.30-40 Palla/Wu. E’ lungo il recupero di dritto di.30-30 Non passa il rovescio lungolinea della cinese.15-30 Precisissimo il dritto dell’emiliana.0-30 Seconda di Sara che consente alla cinese di aggredire.0-15 Corto il lob di, ne approfitta.2-1 Game/Wu. E’ lungo il dritto carico di