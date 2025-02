Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Viviani torna in corsa per il podio nell’omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Si preparano Lavreysen e Rudyk per la seconda sfida valevole per la seconda semifinale.18.59 Prova a uscire Rayan Helal, ma l’israeliano ne ha di più in progressione. 2-0 e finale raggiunta per Mikhail Yakovlev.18.55 Rino sul tracciato Yakovlev ed Helal per il secondo atto della semifinale della sprint maschile. L’israeliano si era imposto nella sfida d’esordio.18.52è quarto a quota 86 punti: la medaglia ora dista solamente dodici lunghezze, si può fare.18.51 SECONDO! L’azzurro ha provato a bruciare l’avversario allo sprint finale, ma sono mancate le energie per operare il sorpasso. Percorso straordinario quello finora intrapreso da Teutenberg: vittorie nello scratch e nell’eliminazione, secondo posto nella tempo race.