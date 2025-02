Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: si parte alle 15.00, c’è Elia Viviani nell’omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 La notizia più altisonante però è la presenza dimaschile. Precedentemente infatti l’azzurro indicato al via di questa competizione era il giovane Juan David Sierra, ma alla fine si è deciso di optare per l’apporto del ben più esperto connazionale.cerca riscatto dopo un’eliminazione molto negativa, conclusa in 15ma posizione.14.45 L’Italia, a due giornate dalla conclusione della kermesse, comanda il medagliere con le tre medaglie d’oro finora conquistate. Chance molto interessanti in chiave azzurra potranno arrivare dall’inseguimento individuale femminile. Vittoria Guazzini e Martina Alzini possono rappresentare un fattore nella prova odierna: specialmente la 24enne toscana ha chance di arpionare una medaglia.