Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia festeggia gli argenti di Fidanza e Guazzini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.43 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.21.42 Domanipotrà sfoderare le due coppie della madison, carte importanti da medaglia, con la curiosità per rivedere all’opera le campionesse olimpiche Vittoriae Chiara Consonni. Infine si disputeranno le due prove del keirin per concludere il programma di gara della kermesse continentale.21.41 Elia Viviani non è riuscito a centrare il podio nell’omnium. Il veterano azzurro si è fermato al settimo posto, non riuscendo a rimontare nella corsa a punti come sovente è capitato. Martina Alzini infine si è fermata al 15mo posto nella corsa a punti femminile.21.38 Si chiude qui la quarta giornata di gara dell’edizionedeglidisu