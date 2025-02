Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la sessione serale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 Si schierano gli atleti a bordo, tutto pronto per il via della gara.18.36 Passiamo ora all’eliminazione valevole per l’omnium maschile. Questa la situazione dopo due eventi su quattro.1 50 TEUTENBERG Tim Torn GER 40 (1) 38 (2) 78 (1)2 28 LARSEN Niklas DEN 38 (2) 28 (7) 66 (2)3 91 HEIJNEN Philip NED 28 (7) 36 (3) 64 (3)4 21 K?ENEK Adam CZE 34 (4) 30 (6) 64 (4)5 8 de VYLDER Lindsay BEL 26 (8) 34 (4) 60 (5)6 150 SAVEKIN Ilya AIN 18 (12) 40 (1) 58 (6)7 38 LARRONDE Ellande FRA 36 (3) 22 (10) 58 (7)8 83 VIVIANI Elia ITA 16 (13) 32 (5) 48 (8)9 97 FELDMANN Karsten Larsen NOR 30 (6) 14 (14) 44 (9)10 98 BANASZEK Alan POL 24 (9) 18 (12) 42 (10)11 55 HOBBS Alfred Bruce Noah GBR 14 (14) 26 (8) 40 (11)12 65 DRIJVER Bertold HUN 12 (15) 24 (9) 36 (12)13 110 ALVES OIRA Ivo Manuel POR 20 (11) 16 (13) 36 (13)14 138 VOGEL Alex SUI 32 (5) 1 (21) 33 (14)15 117 ERŽEN Žak SLO 8 (17) 20 (11) 28 (15)16 1 KOKAS Raphael AUT 22 (10) 4 (19) 26 (16)17 128 ROCA SIQUIER Joan ESP 6 (18) 12 (15) 18 (17)18 149 YAKOVLEV Daniil UKR 10 (16) 6 (18) 16 (18)19 140 YILMAZ Ramazan TUR 1 (21) 10 (16) 11 (19)20 113 CRISTA Daniel ROU 2 (20) 8 (17) 10 (20)21 114 CHREN Martin SVK 4 (19) 2 (20) 6 (21)18.