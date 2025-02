Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la sessione pomeridiana, attesa per Viviani nell’omnium

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 1:22.207 il crono fatto segnare dalla serba.15.01 SI PARTE!14.59 La serba Marija Pavlovic sarà la prima atleta a partire.14.57 E sarà proprio la qualificazione del chilometro lanciato l’evento che inaugurerà ufficialmente ladella penultima giornata di gare. Diciannove le atlete al via, otto i posti messi a disposizione per il passaggio del turno.14.55 Due le italiane al via nelle qualificazioni del chilometro lanciato: Martina Fidanza – alla caccia della terza medaglia in questi– e Beatrice Bertolini proveranno a farsi valere. Non vedremo italiani nelle semifinali della sprint maschile, infine il programma di gara si chiuderà con la gara a punti femminile in cui ritroveremo Martina Alzini.14.50 La notizia più altisonante però è la presenza di Eliamaschile.