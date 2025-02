Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: in corso le qualificazioni dell’inseguimento individuale femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Escalera è terza al passaggio al secondo chilometro.16.20 La lista di partenza della quinta batteria.107 BIRUK Karalina AIN89 ESCALERA Maria Isabella Maria ESP16.19 L’elvetica accumula un altro secondo di svantaggio e conclude la sua prova in seconda posizione a 2.132 dalla leader della gara.16.16 Liechti è seconda al passaggio ai due chilometri, distacco sul secondo nei confronti di Van Belle.16.12 Le due atlete presenti nella quarta heat.95 LIECHTI Jasmin SUI1 GSCHWENTNER Leila AUT16.10 Tempo altissimo per la transalpina, 5:10.900 e ultima posizione occupata.16.05 La lista di partenza della terza batteria: non sarà al via la belga Febe Jooris.23 DUPIN Melanie FRA4 JOORIS Febe BEL16.04 4:39.711 il crono siglato dalla neerlandese.