Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Guazzini in finale per l’oro! Martina Fidanza da medaglia nel km da fermo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 Heijnen e Teutenberg guadagnano un giro: il neerlandese scalza Viviani dalla seconda posizione.17.13 Il britannico Hobbs e il danese Larsen guadagnano un giro.17.12 Inizia a muoversi il neerlandese Heijnen, tre sprint vinti in quest’ultima fase di corsa.17.12 Viviani è secondo a quota 22 punti in questo momento.17.11 GIRO GUADAGNATO DA VIVIANI! L’azzurro, insieme a Savekin, Drijver, Erzen e Yilmaz recupera una tornata nei confronti del gruppo: venti punti assegnati a tutti gli atleti citati.17.10 Marca il primo punto anche Elia Viviani, al momento secondo alla pari con Roca Siquier e lo sloveno Erzen.17.08 Continua a macinare punti l’atleta battente bandiera neutrale, un punto anche per lo spagnolo Roca Siquier.17.08 I primi tre punti se li aggiudica Savekin.