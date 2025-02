Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Guazzini ci prova nell’inseguimento, Sierra nell’omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata deglidisu, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. Ci avviciniamo al gran finale previsto per la giornata di domani: diversi gli appuntamenti interessanti che si disputeranno nel penultimo appuntamento con la kermesse continentale.Chance molto interessanti in chiave azzurra potranno arrivare dall’inseguimento individuale femminile. Vittoriae Martina Alzini possono rappresentare un fattore nellaodierna: specialmente la 24enne toscana ha chance di arpionare una medaglia.maschile, invece, non sarà al via Elia Viviani: il posto del veterano azzurro lo ha preso di fatto Juan David, il quale può sfruttare questa grande occasione per mettersi in mostra.