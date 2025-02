Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Fidanza e Guazzini si tingono d’argento, Viviani tenta l’assalto al podio nell’omnium

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46 Il programma di gara si ferma per celebrare le atlete medagliate nel chilometro lanciato femminile, gara in cui per l’Italia è arrivata la medagliagrazie a Martina.19.43 Vittorianel finale non ha spinto. L’azzurra ha giustamente alzato il piede, tanto la gara era compromessa. 4:34.098 la prestazione fatta segnare dalla 24enne toscana, comunque ottima medaglianell’inseguimento individuale.19.42 RECORD DEL MONDO MORRIS! Medaglia d’oro per la britannica e tempo stratosferico: 4:25.874, siamo su un’altra dimensione.19.41 Ultimo giro per Anna Morris, alla caccia del record del mondo.19.40 Morris ai tre chilometri viaggia con 5.881 di vantaggio sull’azzurra.19.40 Morris sta volando: la britannica rischia di doppiareverso il finale di gara.