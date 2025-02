Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: alle 18.30 il via della sessione serale, l’Italia va a caccia di medaglie

18.10 Amici di OA Sport, ben ritrovati allaquarta giornata deglidisu, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio.17.24 La nostrasi chiude per il momento qui, noi di OA Sport vi diamo l'appuntamento18.30 per il via. A tra poco!17.24 Elia Viviani invece non ha brillato granché nelle prime due prove dell'omnium. Male nello scratch – 13mo – più convincente invece nella tempo race, quinto. Per rientrare nella lotta per leservirà un'eliminazione da antologia, per poi attaccare nella corsa a punti. Ecco la situazione nella generale dopo due prove.1 50 TEUTENBERG Tim Torn GER 40 (1) 38 (2) 78 (1)2 28 LARSEN Niklas DEN 38 (2) 28 (7) 66 (2)3 91 HEIJNEN Philip NED 28 (7) 36 (3) 64 (3)4 21 K?ENEK Adam CZE 34 (4) 30 (6) 64 (4)5 8 de VYLDER Lindsay BEL 26 (8) 34 (4) 60 (5)6 150 SAVEKIN Ilya AIN 18 (12) 40 (1) 58 (6)7 38 LARRONDE Ellande FRA 36 (3) 22 (10) 58 (7)8 83 VIVIANI Elia ITA 16 (13) 32 (5) 48 (8)9 97 FELDMANN Karsten Larsen NOR 30 (6) 14 (14) 44 (9)10 98 BANASZEK Alan POL 24 (9) 18 (12) 42 (10)11 55 HOBBS Alfred Bruce Noah GBR 14 (14) 26 (8) 40 (11)12 65 DRIJVER Bertold HUN 12 (15) 24 (9) 36 (12)13 110 ALVES OIRA Ivo Manuel POR 20 (11) 16 (13) 36 (13)14 138 VOGEL Alex SUI 32 (5) 1 (21) 33 (14)15 117 ERŽEN Žak SLO 8 (17) 20 (11) 28 (15)16 1 KOKAS Raphael AUT 22 (10) 4 (19) 26 (16)17 128 ROCA SIQUIER Joan ESP 6 (18) 12 (15) 18 (17)18 149 YAKOVLEV Daniil UKR 10 (16) 6 (18) 16 (18)19 140 YILMAZ Ramazan TUR 1 (21) 10 (16) 11 (19)20 113 CRISTA Daniel ROU 2 (20) 8 (17) 10 (20)21 114 CHREN Martin SVK 4 (19) 2 (20) 6 (21)17.