Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 69-74, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: i meneghini piegano la Germani e centrano la finale! 19 punti di Shields

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:03 Termina qui la nostraper questa prima semi, ma tra poco meno di un’ora inizierà la seconda semitra la Dolomiti Energia Trentino e la Pallacanestro Trieste che definirà la seconda finalista da seguire sempre con noi su OA Sport. Grazie a tutti voi e buon proseguimento di serata, un saluto sportivo!20:00 TOP SCORER:: Ndour 20, Bilan 17, Ivanovic 11;19, Mirotic 14, Bolmaro 8Finisce qui: l’batte laper 69-74 ed è la prima finalista delladi!69-74 Ndour schiaccia a due mani.67-74 2/2 per Leandro Bolmaro in lunetta.Infrazione di passi di Nikola Mirotic: time-out di ‘Peppe’ Poeta con 31? da giocare in questa semi!67-72 2/2 per Nikola Ivanovic in lunetta: larimane attaccata alla partita!65-72 Shavonda due!Time-out