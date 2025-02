Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 54-62, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: i meneghini provano l’allungo decisivo, Germani in leggera difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-70 ALLEY-OOP DI NDOUR! -5!63-70 Ndour dalla media: -7!Time-out chiamato da ‘Peppe’ Poeta con meno di due minuti e mezzo alla sirena finale.61-70 1/2 per Zach LeDay a cronometro fermo.61-69 TRIPLA DI DOWE:NON VUOLE MOLLARE!58-69 2/2 anche per Chris Dowe in lunetta.56-69 2/2 per Diego Flaccadori ai liberi.56-67 Nikola Ivanovic batte un colpo:cerca di reagire!54-67 PIPPO RICCI! TRIPLA, +13.54-64 2/2 di Giampaolo Ricci in lunetta: vantaggio in doppia cifra per l’EA7 Emporio Armani!54-62 Un solo libero segnato da Demetre Rivers.53-62 2/2 per Diego Flaccadori a cronometro fermo: +9!Time-out chiamato da coach ‘Peppe’ Poeta per provare a dare una scossa ai suoi ragazzi!53-60 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta: 14 punti per lui e massimo vantaggio a +7!53-58 Penetrazione di Diego Flaccadori per ristabilire il +5!53-56 Amedeo Della Valle segna il libero:batte un colpo, -3.