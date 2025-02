Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 52-51, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: sorpasso della Leonessa alla terza sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-54 TONUT DA CENTROCAMPO: BOMBA E!Iniziano gli ultimi 10? di questa prima semifinale!Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Germaniè avanti di un solo punto sull’!52-51 1/2 segnato da Nikola Mirotic ai liberi.52-50 Ndour dmedia: 14 punti per il senegalese,!50-50 Ndour impatta nel punteggio a cronometro fermo.48-50 2/2 per Mirotic in lunetta, con l’ex Barcellona che sale a quota 11 punti.48-48 1/2 per Maurice Ndour: pareggio!47-48 NIKOLA MIROTIC DA TRE:!STOPPATA DI BOLMARO SUVALLE!47-45 Nikola Mirotic dmedia: altri due punti rosicchiati dall’,-2!47-43 Un solo libero segnato da Miro Bilan in lunetta.46-43 Palleggio, arresto e tiro di Leandro Bolmaro:ritorna a -3!46-41 IVANOVIC DA DUE!44-41 CHE GIOCATA DI LEANDRO BOLMARO: PARTITA BELLISSIMA!44-39 BILAN INARRESTABILE!42-39 Gancio perfetto di Miro Bilan: +3 Germani!40-39 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo:accorcia a -1!40-37 SCHIACCIATA DI NDOUR: +3 GERMANI, TIME-OUT MESSINA!38-37 AmedeoValle segna il libero del nuovo vantaggio!Fallo tecnico a Shavon Shields per proteste!37-37 Demetre Rivers in backdoor: pareggio!35-37 SHIELDS DA TRE! 15 PUNTI, CONTRO-