Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 46-41, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: sale il ritmo della partita, Germani a +5 nel terzo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-41 IVANOVIC DA DUE!44-41 CHE GIOCATA DI LEANDRO BOLMARO:BELLISSIMA!44-39 BILAN INARRESTABILE!42-39 Gancio perfetto di Miro Bilan: +3!40-39 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo:accorcia a -1!40-37 SCHIACCIATA DI NDOUR: +3, TIME-OUT MESSINA!38-37 AmedeoValle segna il libero del nuovo vantaggio!Fallo tecnico a Shavon Shields per proteste!37-37 Demetre Rivers in backdoor: pareggio!35-37 SHIELDS DA TRE! 15 PUNTI, CONTRO-SORPASSO.35-34 Ndour su assist di Bilan: lamette il naso avanti!18:58 Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 33-34 con cui si era chiuso il primo tempo!18:55 12 punti di Shavon Shields e 7 punti di Nico Mannion per l’, con 12 punti e 7 rimbalzi di Miro Bilan e 6 punti di Jason Burnell e Maurice Ndour tra le fila