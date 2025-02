Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 4-7, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: avvio equilibrato dopo 5?

Errore dalla lunetta per il centro croato ex Sassari.8-9 BILAN COL FALLO! -1 GERMANI.6-9 Shavon Shields va fin in fondo e ristabilisce il +3 per l'!6-7 Taglio di Jason Burnell:non molla, -1!4-7 Appoggio perfetto di Freddie Gillespie!4-5 Miro Bilan da due: -1!2-5 2/2 anche per Nikola Ivanovic ai liberi: si sblocca anche la Germani!0-5 2/2 per Shavon Shields a cronometro fermo.0-3 Nico Mannion dall'angolo: prima tripla del match, l'sblocca il punteggio!Inizia la sfida. Buona partita a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due coach: Ivanovic Della Valle Rivers Ndour Bilan (); Mannion Bolmaro Shields LeDay Gillespie ()17:55 Presentazione dei due roster che andranno ad affrontarsi quest'oggi.