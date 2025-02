Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 33-34, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: meneghini avanti di un solo punto all’intervallo lungo

38-37 Amedeo Della Valle segna il libero del nuovo vantaggio!Fallo tecnico a Shavon Shields per proteste!37-37 Demetre Rivers in backdoor: pareggio!35-37 SHIELDS DA TRE! 15 PUNTI, CONTRO-SORPASSO.35-34 Ndour su assist di Bilan: la Germani mette il naso!18:58 Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 33-34 con cui si era chiuso il primo tempo!18:55 12 punti di Shavon Shields e 7 punti di Nico Mannion per l'Olimpia Milano, con 12 punti e 7 rimbalzi di Miro Bilan e 6 punti di Jason Burnell e Maurice Ndour tra le fila della Germani Brescia più precisi da due (55%), con i milanesi che tirano meglio da tre (27.3%) e a cronometro fermo (83.3%).La preghiera da lontano di Amedeo Della Valle non va a segno: si va all'intervallo lungo sul punteggio di 33-34 in favore dell'Olimpia Milano!33-34 Miro Bilan con la mano morbida: Brescia mantiene il contatto, -1!0/2 per Nikola Ivanovic in lunetta!31-34 'Neno' Dimitrijevic in campo aperto sulla rubata di Bolmaro: mini-parziale di 4-0 dell'Olimpia Milano, time-out Brescia!31-32 Nikola Mirotic in faccia a Burnell: +1 Olimpia Milano con meno di due minuti alla seconda sirena!31-30 2/2 per Ndour a cronometro fermo: Brescia rimette la freccia!Gli arbitri vanno a rivedere l'Instant Replay e cambiano la decisione: fallo normale di Shields!Fallo antisportivo fischiato a Shavon Shields!29-30 Appoggio di Ndour pescato da Bilan: la Germani rimane a contatto, -1!27-30 Leandro Bolmaro accelera: break di 5-0 e +3 Olimpia Milano!27-28 Shavon Shields prende la mira e spara: bomba, sorpasso Olimpia Milano e 12 punti per l'ala ex Trento!27-25 Miro Bilan da due: 10 punti per il croato, la Leonessa ritorna davanti!25-25 Rubata di Freddie Gillespie: pareggio! Time-out Brescia