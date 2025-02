Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 25-25, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: la sfida prosegue sul filo dell’equilibrio nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-30 2/2 per Ndour a cronometro fermo:rimette la freccia!Gli arbitri vanno a rivedere l’Instant Replay e cambiano la decisione: fallo normale di Shields!Fallo antisportivo fischiato a Shavon Shields!29-30 Appoggio di Ndour pescato da Bilan: la Germani rimane a contatto, -1!27-30 Leandro Bolmaro accelera: break di 5-0 e +3!27-28 Shavon Shields prende la mira e spara: bomba, sorpassoe 12 punti per l’ala ex Trento!27-25 Miro Bilan da due: 10 punti per il croato, la Leonessa ritorna davanti!25-25 Rubata di Freddie Gillespie: pareggio! Time-out.25-23 IVANOVIC RESTITUISCE IL FAVORE: BOMBA E CONTRO-SORPASSO!22-23 TRIPLA DI SHIELDS: L’TORNA AVANTI.22-20 Ancora Mannion: quattro punti in fila per il playmaker della Nazionale,non molla!22-18 Semi-gancio di Chris Dowe:risponde subito!20-18 NICO MANNION!PER IL -2.