LIVE Biathlon Sprint maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | sale la tensione per il via Giacomel da podio!

14:50 Tommaso, laddove trovasse lo zero, si troverebbe nella posizione ottimale per salire quantomeno sul. Il 10 su 10 non è però l'abitudine del trentino, l'importante sarà comunque piazzarsi bene, in ottica inseguimento di domani pomeriggio.14:46 Ci siamo! Ancora 19? di attesa e prenderà il via il primo atleta dellaMONDIALE!Buongiorno e bentrovati alladella 10 kmdeidi biahtlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) andrà in scena la prova dei due poligoni e come al solito le emozioni non mancheranno su una gara che sarà decisa dai dettagli.