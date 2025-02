Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, Giacomel da podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza – Il medagliere deidi15:02 Tree si parte!14:59 Per quanto riguarda gli azzurri impegnati oggi: Hofer Bionaz e Cappellari oltre al già citato talento di Imer.14:55 Svezia outsider con Samuelsson e Ponsiluoma, così comeper l’Italia, Pidhruchnyi per l’Ucraina, Nawrath per la Germania.14:54 Favorite per la Norvegia e la Francia, nello specifico con Johannes Bø, Sturla Holm Laegreid e poi i transalpini Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Mailler. Da non sottovalutare Eric Perrot, Tarjei Bø, Vebjørn Sørum, Fabien Claude e Martin Uldal. Non ci sentiamo di escludere anche Strømsheim, che però deve far vedere di essere salito di condizione dal mese di gennaio.14:50 Tommaso, laddove trovasse lo zero, si troverebbe nella posizione ottimale per salire quantomeno sul