Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: partita la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza15:12 Parte anche Nelin, nome importante che potrebbe (con lo zero) dire la sua.15:11 Partito Bionaz!!15:10 Guida il lituano Strolia tra i poco interessanti primi riferimenti che abbiamo dopo 0.8km.15:09 Neve oggi perfetta a Lenzerheide!15:08 Il primo atleta interessante è proprio Didier Bionaz, valdostano, parte con il 12 e tra circa 3?!INIZIATA LADEI!15:02 Tre minuti e si parte!14:59 Per quanto riguarda gli azzurri impegnati oggi: Hofer Bionaz e Cappellari oltre al già citato talento di Imer.14:55 Svezia outsider con Samuelsson e Ponsiluoma, così come Giacomel per l’Italia, Pidhruchnyi per l’Ucraina, Horn e Nawrath per la Germania.14:54 Favorite per la Norvegia e la Francia, nello specifico con Johannes Bø, Sturla Holm Laegreid e poi i transalpini Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Mailler.