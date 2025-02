Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: oro a Johannes Bø. Giacomel 5° con la moto, impresa di Wright!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza16:11 Gli altri azzurri:43. Didier Bionaz (ITA) +2’26”57. Daniele Cappellari (ITA) +2’42”16:10 Tommaso, senza un errore in piedi, sarebbe stato probabilmente terzo. Domani avrà una bella posizione di partenza dell’inseguimento.16:08 Si avvicinaBø al record di Bjørndalen di 95 vittorie tra CdM,e Olimpiadi, adesso è a 89. Chissà se avrà modo di avvicinare il connazionale tra Inseguimento, Individuale e Mass Start e poi nelle ultime 3 tappe di Coppa del Mondo.16:06di Campbell, che porta gli Stati Uniti sul podio, anche se lui nasce in Nuova Zelanda. Davvero una gara pazzesca per lui, con lo zero e un ottimo tempo sugli sci, il 9°.16:05 CLASSIFICA FINALETHINGNES BØ (NOR) 21’56?8CAMPBELL(USA) +27?1Quentin Fillon Maillet (FRA) +37?4Vebjørn Sørum (NOR) +45?1TOMMASO(ITA) +48?2Martin Uldal (NOR) +54?7Endre Strømsheim (NOR) +56?7Fabien Claude (FRA) +58?0Sturla Holm Laegreid (NOR) +57?3Tarjei Bø (NOR) +1’02”16.