Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Giacomel sbaglia e perde la medaglia, oro storico di Bø

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza15:52 CHIUDE JOHANNES THINGNES BOE! ORO! STREPITOSO! 27? di margine su Wright e miglior tempo sugli sci!15:51 Ultimo giro diche potrebbe portarlo anche a pochi secondi dal podio.15:50 Attendiamo il secondo poligono di Martin Uldal, che può concludere sul podio. Se finisse così, ci sarebbe Fillon Maillet sul podio con Wright dietro a Boe.15:49 Grande rammarico perche potrebbe ancora chiudere in quarta posizione provvisoria.15:48 Si sta profilando una clamorosaper CAMPBELL WRIGHT!Niente da fare, tiriamo il fiato amici di OA Sport. Due errori. E’ oro per Johannes Bø! Tommaso ci ha provato!15:48 Fillon Maillet: fortissimo ultimo giro! Chiude a +9? da Wright!15:47anche Claude: CI SIAMO!15:47dopo 6.