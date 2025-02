Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Giacomel ci prova. Se sparasse bene…

Buongiorno e bentrovati alla della 10 km dei di biahtlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) andrà in scena la dei due poligoni e come al solito le emozioni non mancheranno su una gara che sarà decisa dai dettagli. Gli atleti al via dovranno considerare anche il meteo, ieri protagonista nel corso della femminile. Neve e vento, infatti, hanno condizionato non poco la competizione e non è stato affatto semplice per le donne riuscire a trovare il giusto equilibrio tra prestazione sugli sci stretti e precisione nelle sessioni di tiro. In questo contesto si spera che gli azzurri sappiano trovarsi anche allo di preparazione di materiali.