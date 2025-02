Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Bø in testa dopo la prima serie, doppio zero di Wright da podio!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza1540 CLAMOROSA gara sugli sci di Campbell!15:39 Claude con lo, paga 7? da Bø.15:39 Si chiama fuori Hartweg!15:39 Sbaglia Cappellari per lavolta nellenella stagione in corso.15:38 UUH Errore a terra di Jacquelin!15:37 C’è lodi Bø!! Davanti a Laegreid di 4?5la!15:36 Samuelsson!importante a terra! Paga solo 3? da Laegreid.15:35 NON CI CREDO! Laegreid perde da!!! Ben cinque secondi!15:34 Parte forte Giacomel con il tempo di Ponsiluoma e Bø J., con Laegreid vicino.HOFER!in piedi e con ottimi tempi! Si rimette in gara per l’inseguimento! Paga 27?dueda Stalder.15:33 IL MAESTRO DEL TIRO! Primo giro perfetto di Laegreid che è incon 3? di margine su Hartweg.