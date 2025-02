Oasport.it - LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina, ATP Delray Beach 2025 in DIRETTA: in campo dopo Sanremo per la finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:48 Il primo finalista diè il serbo Kecmanovic, che ha sconfitto per 7-6, 6-3 l’USA Michelsen. Dalle 02!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semidell’ATP 250 di(USA) che vede Matteoe Alejandrogiocarsi un posto nell’atto conclusivo di domenica sera.Partita che si è giocata poche giornate fa in quel di Dallas, Texas (USA) tra l’azzurro e l’iberico, che in quel match non entrò mai. Il ligure ebbe vita facilissima con il 6-3, 6-1con cui liquidò in appena 70? di gioco il pericoloso iberico. Quest’oggifirmerebbe per un epilogo simile, lui che viene da due bellissime vittorie contro un paio di ottimi giocatori di casa quali Learner Tien e Brandon Nakashima.