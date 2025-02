361magazine.com - Lite tra coppie al Grande Fratello: San Valentino di fuoco

diin casa: litigi su litigi durante la cena romantica in Tugurio tra lenella serata dedicata all’amore Una cena nel Tugurio nel giorno di Sanper le quattrodella casa. Ilè stato generoso ieri ma la cena è culminata in un litigio. Helena Prestes, Javier Martinez, MariaVittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno parlato di dinamiche e soprattutto di Iago. Ma l’argomento sull’attore spagnolo li ha divisi in due schieramenti. C’è chi pensa che sia uno stratega spietato, chi invece lo difende a spada tratta.La primadurante la cena romantica è stata tra Alfonso e Mariavittoria che a sentir dire al gieffino che ormai “l’ha sgamata” perché è poco “trasparente” è sbottata: “Ma che ca**o vuoi da me?“.