Lanazione.it - L’ira della sindaca Arrighi: "Strumentalizzazioni irricevibili. Confcommercio fuori dalla realtà"

Leggi su Lanazione.it

Attaccata da amministratori pubblici e categorie economicheVersilia, ma anche di Massa, per le sue parole in difesa del porto e del nuovo Piano regolatore portuale, laSerena, dopo una (parziale) rinuncia alle crociere ("non sono importanti per la crescita del territorio"), risponde per le rime parlando di "e irresponsabili sul porto". Riafferma l’importanza del porto: "Volano di sviluppo di tutto il territorio, vocato sempre più alle esportazioni che hanno raggiunto nel 2023 la cifra record di 2,7 miliardi di euro segnando un aumento del +16,2% rispetto all’anno precedente che è superiore sia di quello toscano (+4,7%), sia a quello nazionale. Un risultato importantissimo determinato quasi esclusivamente dal settore meccanico, a testimonianza di come sia attivo e si stia sviluppando sempre più un processo di affrancamentonostra provinciamonoeconomia del marmo".