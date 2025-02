Quotidiano.net - L’intervista a Topo Gigio : "Ma cosa ti dico mai?. Sogno un album di duetti"

"Mami dici.". La quarta serata del Festival ha visto in scena 143 artisti e un. Sì, quelche con i suoi falsetti e la sua bonaria semplicità ha toccato il cuore di quattro generazioni. Ultima, anzi penultima, quella di Lucio Corsi, che l’ha voluto al fianco all’Ariston per duettare Nel blu dipinto di blu. "Quella per me è la canzone delle canzoni" ammette il cantautore toscano. "Conci siamo conosciuti a Castiglione della Pescaia. Di questo duetto vado molto orgoglioso, non è una gag, ma si fonda sulla musica che amo che è quella che mi porta da altre parti, che mi cala in altri panni, mi inganna; la musica che mi racconta la realtà per com’è mi annoia". Se la voce del roditore più famoso d’Italia è quella di Leo Valli, l’ “anima” è Alessandro Rossi, curatore dell’eredità artistica di Maria Perego che nel 1959 creò il pupazzo di spugna assieme a Federico Caldura con la collaborazione del regista Guido Stagnaro.