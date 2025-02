Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale e le emozioni dei dipendenti

Lo sviluppo dei sistemi di intelligenzaè al centro del dibattito e sembra volerci restare. Mentre Stati Uniti e Cina si contendono il ruolo di leader nel mercato, l’Unione europea sta cercando di regolamentare il settore per evitare che il nostro futuro somigli sinistramente a una distopia. La Commissione ha recentemente adottato delle linee guida riguardanti le pratiche vietate ai sensi dell’Ai Act approvato lo scorso 13 giugno 2024.Per quanto riguarda l’occupazione, l’Ai Act vieta l’utilizzo di sistemi di intelligenzain grado di desumere ledi una persona sul luogo di lavoro, fatta eccezione per i casi in cui sussistano motivi medici o di sicurezza. Il processo di determinazione delledei dipendenti può condurre a esiti discriminatori ed è molto invadente rispetto alle libertà fondamentali degli individui in un contesto asimmetrico quale è il rapporto di lavoro.