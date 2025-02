Linkiesta.it - L’insostenibile paradosso di Hilda, il bovino che non inquina

All’inizio di quest’anno, nel Regno Unito, è nata, il primo«progettato» per non emettere gas serra quando erutta o produce aria. I bovini, infatti, durante il processo di digestione producono metano, il secondo gas serra più impattante dopo l’anidride carbonica. I ruminanti generano questo gas come prodotto di scarto del processo di fermentazione ruminale delle fibre contenenti nel cibo di cui si nutrono. Si tratta di un processo naturale, che contribuisce alla produzione di metano, elemento perfettamente integrato nel ciclo del carbonio.Con questa “invenzione”, insieme a tantissimi altri esperimenti in merito, si sta evidentemente cercando di evitare quanto più possibile che i bovini emettano metano. La novità è stata infatti descritta come un «momento estremamente significativo» per la decarbonizzazione dell’industria lattiero-casearia del Regno Unito.