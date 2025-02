Quifinanza.it - L’impatto della Tari sul reddito medio delle famiglie: al Sud e nelle Isole l’incidenza più elevata

Leggi su Quifinanza.it

La Tassa sui Rifiuti () è un tributo comunale fondamentale per il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Italia. Introdotta nel 2014, incide direttamente sul bilancioitaliane, con un impatto che varia significativamente a seconda di diversi fattori, tra cui la zona di residenza, la composizione del nucleo familiare e ildisponibile.L’indagine del Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, ImmigrazioneUil ha messo in luce un aumentoin tutte le macroaree del territorio italiano. L’analisi deldi questa tassa sulnettorivela una disparità significativa tra le diverse zone del Paese. La sua incidenza risulta più marcata nel Sud e, dove raggiunge l’1,34% delfamiliare, più del doppio rispetto allo 0,64% registrato nel Nord-Est.