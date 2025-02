Anteprima24.it - Liceo ‘Giannone’, l’oncologo Morabito insegna le buone pratiche per stili di vita corretti

Tempo di lettura: 2 minutiIl prof. Alessandrodirettore di oncologia clinica sperimentale toraco-polmonare del “Pascale“ ha tenuto questa mattina per tutti gli allievi e allieve del biennio delle tre sedi del“Giannone”, il seminarioperdi.L’evento, promosso dal dott. Ruggero Saponara Dirigente medico della chirurgia oncologica in senologia presso il “Pascale”, è finalizzato alla prevenzione, fin dalla più giovane età, di patologie oncologiche, e non solo, legate ad alimentazione scorretta (diete ricche di grassi o carne lavorata e povera invece di frutta, verdura, pesce e legumi) ediche possono danneggiare gravemente la salute, come l’assunzione di alcool, di droghe o il tabagismo, anche con sigarette elettroniche, quest’ultime molto diffuse tra i giovani adolescenti.