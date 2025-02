Iltempo.it - Liberati tre ostaggi israeliani: chi sono. Il "messaggio" a Trump sul palco di Hamas

I veicoli della Croce Rossaarrivati a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza per il rilascio dei treSasha Troufanov, Iair Horn e Sagui Dekel-Chen. Lo riporta il Times of Israel. I trestati fatti uscire da un furgone bianco da uomini armati distati portati sulallestito daa Khan Younis per essere mostrati alla folla e pronunciare alcune parole, secondo le indicazioni dei miliziani. Suldi Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia Gaza, bandiere die della Jihad islamica palestinese, nonché manifesti di propaganda. Tra questi una foto del leader diucciso Yahya Sinwar che guarda la Cupola della Roccia sul Monte del Tempio a Gerusalemme con la didascalia in inglese, ebraico e arabo, che dice «Nessuna migrazione tranne che a Gerusalemme», una frecciatina all'appello del presidente degli Stati Uniti Donalda reinsediare i cittadini di Gaza.