L’Hokkaido rischia a Montichiari Guarnieri | Dobbiamo crescere

La Hokkaido torna in campo dopo il turno di riposo della scorsa settimana. Qualcosa è cambiato in classifica: il ko di Scanzorosciate con Mirandola dell’ultimo turno ha fatto sì che i bergamaschi siano rimasti dietro in classifica, nonostante la gara in più: Bologna terza, sorpassata solo da Villadoro e che oggi sarà di scena alle 17 asul campo di una big delusa di questa stagione. Partiva con ambizioni playoff,, invece è fuori dai giochi. Bologna ha vinto all’andata e punta a ripetersi, per proseguire l’inseguimento ai playoff. Parola di coach. "viene da un periodo difficile e da un avvicendamento in panchina e proverà in tutti i modi a invertire la rotta in questa sfida casalinga. Non sappiamo bene con che assetto e quale sestetto si presenteranno in campo, dato il cambio in panchina, ma dovremo essere bravi ad arginare gli attaccanti di posto 4.