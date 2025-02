Sport.quotidiano.net - L’evento In piemonte. Giochi Mondiali di Special Olympics dall’8 al 15 marzo

Si svolgeranno in Italiaal 15Invernali. Da Torino alle località olimpiche di Sestriere, Bardonecchia e Pragelato,coinvolgerà ben millecinquecento atleti provenienti da 102 delegazioni e accompagnati da 621 Coach. Con loro 3.000 volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati ed oltre 300.000 spettatori attesi per le gare di sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve, Floorball, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità su ghiaccio e danza sportiva. IInvernali Torino 2025 rappresentano una grande opportunità per sensibilizzare tutto il territorio nazionale: persone di ogni età, scuole ed associazioni sono coinvolti nella corsa verso la piena inclusione.