Liberoquotidiano.it - "L'Europa può deflagrare, ecco quale sarà il ruolo di Giorgia Meloni": Crosetto spegne la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Quello che è emerso dai colloqui è che la strategia degli Usa è profondamente cambiata. Il loro focus, oggi, è sulla Cina, tanto che persino Russia e Iran sembrano problemi minori, rispetto a quella che per loro è la priorità". Così, in una intervista a la Repubblica, il ministro della Difesa Guidodopo il primo incontro alla Nato con il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. "L'Ucraina - spiega -, in questo contesto, diventa quasi, e paradossalmente, un elemento meno rilevante, rispetto alla competizione con la Cina. Competizione che non è solo militare ma anche tecnologica, economica e che può avere l'obiettivo, eventualmente, di separare la Russia dalla Cina. È chiarissimo che gli americani pretendono che, ora, l'si assuma una responsabilità molto maggiore. Hegseth ci ha detto: 'Avete goduto della protezione americana gratuitamente per 70 anni e avete investito nel sociale invece di investire nella difesa.