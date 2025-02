Strumentipolitici.it - L’Europa piagnucola mentre Trump stabilisce un dialogo con Putin e normalizza i rapporti con la Russia

ha avviato lazione deidegli USA con la. Lo ha fatto con la storica telefonata di mercoledì a, nella quale i due presidenti hanno discusso della fine delle ostilità in Ucraina e di anche di altri temi. Intantoe si lamenta di essere stata accantonata. In realtà, all’angolo ci si è messa da sola.Iniziare subito ilconGià in campagna elettoraleaveva indicato la priorità di iniziare appena possibile ilcon la. Gli è bastato meno di un mese dall’insediamento per aprire ufficialmente un canale di comunicazione diretto col Cremlino. Sul suo account di Truth Social ha scritto che la telefonata col presidente russo è stata “lunga e altamente proficua” e che si comincerà “immediatamente” a negoziare la fine della guerra.