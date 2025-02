Ilrestodelcarlino.it - Lettere, pensieri e ricordi per Marco Pantani

In una giornata grigia e piovosa, i tifosi disi sono ritrovati per testimoniare il loro amore nei confronti del campione morto il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni. La ricorrenza è caduta ancora una volta in un giorno feriale e questo ha penalizzato soprattutto l’affluenza dei tifosi che ogni anno provenivano dalla Lombardia, dal Piemonte, Veneto, da Roma e dalle Marche, anche a causa del maltempo. A ventuno anni da quel tragico giorno di San Valentino, ci sono tuttavia dei tifosi irriducibili che vogliono ad ogni costo tornare a stringersi e vivere questa giornata attorno alla famiglia del campione. Tanti sono uomini e donne maturi, che da giovani sono letteralmente impazziti di gioia per le vittorie del "Pirata" negli anni Novanta e lo hanno sempre sostenuto anche nei giorni bui delle infamanti accuse che lo hanno portato alla prematura e ingiusta fine, dalla clamorosa sospensione dal Giro d’Italia del 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio, sino al decesso nel residence Le Rose di Rimini il 14 febbraio 2004.