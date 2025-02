Nerdpool.it - Let’s Sing 2025: musica, emozioni e divertimento

San Valentino è il momento perfetto per condividereattraverso la. Sapevi che cantare e giocare possono rafforzare i legami affettivi, stimolare gli ormoni dell’amore e persino aiutare a superare un cuore spezzato?La psicologa Rachel Kowert Ph.D., con cui stiamo collaborando, spiega il legame profondo tra, gioco e relazioni. Dedicare una canzone speciale al proprio partner, organizzare una serata karaoke con gli amici o divertirsi con un duetto improvvisato può trasformare la festa degli innamorati in un’esperienza indimenticabile.: il karaoke perfetto per San Valentinoè ora disponibile su tutte le principali console di gioco e offre un’ampia selezione di brani perfetti per ogni stato d’animo e occasione. Con un catalogo che spazia dai successi del momento ai grandi classici, questa edizione porta il karaoke a un nuovo livello.