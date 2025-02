Lortica.it - L’erba per i conigli e le note musicali: la storia del Monaco Guido e Eufelia

Leggi su Lortica.it

Era un pomeriggio di giugno del 1018, quando lui, il, passeggiando per i viali del Pionta, vide una giovane donzella intenta a farper iin un prasetto.era undi discreta statura e di bell’aspetto, con un fisico asciutto ma ben fatto, e non portava la barba, essendo une non un frate. Sentiva il suo represso istinto maschile che stava per esplodere, e alla vista di un pallido mappamondo sorretto da due bianche colonne.La donzella, di nome(il cui padre voleva poi cambiarle il nome in Euterpe), aveva tirato su il lungo gonnellone e con un cordone legato fin sopra la vita, affinché non si sporcasse essendo china con una falce a tagliar. La ragazza aveva poco più di 16 anni, un corpo né formoso ma neppure magro, e portava un lato posteriore degno di una regina brasiliana del Carnevale di Rio, cosa chenon poteva conoscere o aver visto.