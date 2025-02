Trevisotoday.it - Leofortis Studio Legale Associato anche a Treviso

Leggi su Trevisotoday.it

è stato costituito il 1° agosto 2024 ed è operativo nelle sedi di(in via Strada di Santa Bona Nuova, 126 in villa Ca' Zenobio), Verona e Milano. Lorappresenta una nuova realtà indipendente del panoramaitaliano e si caratterizza per le.