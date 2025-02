Ilrestodelcarlino.it - L’Emil Gas Scandiano a caccia del poker

Emil Gas(22) per il. Archiviata la 3^vittoria di fila, maturata dopo un ottimo 2° tempo con Novellara, la squadra di Spaggiari affronta alle 18 l’ostica trasferta sul campo della CMP Granarolo (16) con l’intento di migliorare l’attuale 5° posto agganciando il terzetto che la precede, Medicina, Molinella e Castelnovo Monti. I bolognesi, che in casa viaggiano con un ruolino di 6-3, sono reduci dal successo all’overtime col fanalino San Lazzaro. Avversario impegnativo anche per la Pallacanestro Novellara (8), che dopo aver retto l’urto nella prima frazione del derby per poi sciogliersi nella ripresa, ospita alle 21 a Bagnolo la Francesco Francia Zola Predosa (22), che affiancain classifica: per uscire dalla zona calda della graduatoria servirà una prova maiuscola.