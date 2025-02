Ilgiorno.it - Legnano, il flop dell’urbanismo tattico: la strada colorata resta solo un abbozzo

(Milano) – Tutto qui? È questa l’inevitabile reazione di fronte ai risultati ottenuti con l’intervento di “urbanismo” che ha interessato i giardini di piazza Vittorio Veneto, a lato di via XX Settembre, iniziativa che aveva avuto un momento di gloria (doveva essere il primo, non l’ultimo) a ottobre. In quella giornata, infatti, i bambini delle elementari Carducci avevano partecipato a un primo atto simbolico, un primodi verniciatura del fondo in asfalto dell’area che, secondo le indicazioni, si sarebbe dovuto trasformare con un secondo intervento in un arcobaleno di colori, in un quadro a cielo aperto visibile anche da quanti si sarebbero trovati a transitare in zona, lungo via XX Settembre, a bordo di un’auto. Un intervento, insomma, che fosse visibile ed esteticamente capace di portare in primo piano un’area di raccordo tra un pezzo di città tornato a essere vivibile e l’istituzione scolastica sottolineando così il cambio di marcia.