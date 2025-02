Lanazione.it - Legge fine vita, il centrodestra della Toscana ricorre al collegio di garanzia: per 30 giorni non potrà essere promulgata

Firenze, 15 febbraio 2025 – Un temporaneo stop allasul. Ilin Consiglio regionaleha presentato ricorso aldistatuaria per la verifica di conformità, rispetto allo statutoRegione,norma sul suicidio medicalmente assistito, approvata neiscorsi. Lo hanno annunciato i capigruppo di Forza Italia, Marco Stella, di Lega, Elena Meini e di Fdi, Vittorio Fantozzi. Ildiha fino a 30di tempo per esprimersi. Questo significa che durante questo lasso di tempo lanon può. I sottoscrittori dell'istanza depositata chiedono "un parere di codestodi, aldi conoscere se laregionale in materia di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito – ancorché dichiaratamente recante modalità organizzative -, in assenza di unastatale che assicuri la necessaria uniformità, risulti conforme allo StatutoRegione", come sinel documento.