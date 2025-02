Lanazione.it - Lega: “Elena Meini nostra candidata alla presidenza della Toscana”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 febbraio 2025 – Saràil candidatoRegione. Laha ufficializzato con una nota il nome scelto per correre come candidato governatore alle regionali che si svolgeranno quest'anno in. La scelta, spiega il Carroccio toscano, è "maturata all'interno del direttivo regionale del partito tenutosi questa mattina a Firenze". "In questi quattro anni e mezzo - si spiega dha interpretato nel migliore dei modi il ruolo istituzionale, nella veste di consigliere regionale e di capogruppo, dimostrando con i fatti le capacità e le competenze e l'attenzione all'interessee dei toscani, come nel caso dei lavoricommissione d'inchiesta da lei presieduta sulle infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in, scaturita dallo scandalo 'Keu'".