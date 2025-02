Ilgiorno.it - Lecco, ricchi e poveri a Palazzo Bovara: il sindaco si aumenta lo stipendio ma il Paperone è sempre Rusconi

Leggi su Ilgiorno.it

. Tra i piùrispetto almeno all’anno scorso c’è il, mentre tra i piùl’assessore all’Urbanistica. Nel 2024 ildiMauro Gattinoni ha compilato una dichiarazione dei redditi relativi al 2023 di 93mila euro: sono 12mila euro e il 15% in più degli 82mila guadagnati l’anno prima. Sia dopo che prima, sono i soldi guadagnati come primo cittadino, il suo unico lavoro, perché per dedicarsi completamente ae ai lecchesi, prima di essere eletto, si è dimesso dalla sua professione di direttore di Api. La differenza è dovuta all’aumento diche si è concesso. Di contro il suo assessore allo Sviluppo urbano Giuseppe, quotato avvocato con studio in città ma anche a Milano e, ha dichiarato poco meno di 300mila euro, 43mila dei quali di emolumento da amministratore comunale: sono quasi la metà dei 515mila incassati l’anno prima.