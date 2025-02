Ilgiorno.it - Lecco, nel giorno dell'addio a Cristian e Paolo i soccorritori salvano tre escursionisti

Pasturo (), 15 febbraio 2025 – Nel, i due amici e colleghi brianzoli di 48 anni morti sabato scorso in Grignetta, ihanno salvato tresulle montagne lecchesi. Li hanno recuperati sul Grignone, due praticamente in contemporanea e nello stesso punto, sul Muro del pianto. Il primo intervento L'allarme nel primo pomeriggio, quando un 52enne ha chiesto aiuto dopo essere scivolato di quota mentre stava ridiscendendo verso valle lungo la via Invernale. Si sono subito messi in marcia i tecnici del Soccorso alpinoa stazione di Valsassina e Valvarrone, mentre dalla base di Bresso sono decollati i'eliambulanza di Areu di Milano. Lo hanno individuato a 2mila metri di quota. Dopo essere stato recuperato con il verricello è stato trasferito direttamente con il mezzo di soccorso aereo all'ospedale di