Le ultime Thuram lavora a parte Presenza in bilico Forfait Douglas Luiz

Arriverà soltanto oggi, al momento di decidere i convocati per Juventus-Inter, la decisione riguardo allao meno allo Stadium di Marcus, uscito anzitempo contro la Fiorentina, lunedì scorso, per un problema alla caviglia sinistra. Il giocatore ha svolto lavoro personalizzato anche ieri, sta recuperando lentamente e a seconda di come si sentirà nell’allenamento odierno sarà più vicino o più lontano a vestire una maglia dal 1’. Recuperato invece Arnautovic, vittima di semplici crampi nella stessa gara. È il maggior candidato a giocare tra i titolari qualora il compagno di squadra francese non dovesse recuperare. Dallaopposta, Thiago Motta perde invece, che ha accusato un affaticamento muscolare ed è in dubbio anche per la sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven.